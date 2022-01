ASSE - Mercato : à peine arrivé, ce renfort pourrait déjà repartir !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

La première recrue hivernale des Verts devait être Joris Gnagnon mais non, c'est finalement Balary Sako qui s'est engagé le premier avec le club forézien, pour six mois. Gnagnon devrait l'imiter, toutefois. « Il va signer. Il travaille dur pour être compétitif. Le staff est mobilisé », a expliqué Pascal Dupraz. Gnagnon aurait un (gros) problème de poids. Selon L'Equipe, il ne serait pas opérationnel avant le mois de mars. Présents à la CAN, Harold Moukoudi et Saidou Sow seront alors revenus du Cameroun.

Et Dupraz a aligné dimanche à Jura Sud (4-1) une charnière Nadé-Kolo, pour la troisième fois en trois matches depuis son arrivée. Et le duo a donné satisfaction, avec un Timothée Kolodziejczak promu capitaine et un Mickaël Nadé buteur et encore très costaud dans les duels. De quoi compliquer encore un peu plus le chemin jusqu'au terrain pour Joris Gnagnon...

Pour ne rien arranger aux affaires de l'ancien stoppeur du Stade Rennais, les dirigeants de l'ASSE auraient même réfléchi à s'en défaire déjà ! « C'était un peu dans les tuyaux des dirigeants actuels de casser son contrat. À mon avis, à partir du moment où il a signé son contrat, ça va être compliqué », a glissé Bernard Lions de L'Équipe hier soir dans l'émission Sainté Night Club.

🎙️🟣 @BernardLions dans le @SainteNightClub (sur Gnagnon) : « C'était un peu dans les tuyaux des dirigeants actuels de casser son contrat. À mon avis à partir du moment où il a signé son contrat, ça va être compliqué. » — Sainté Inside (@SainteInside) January 3, 2022

Pour résumer L'ASSE n'a toujours pas officialisé l'arrivée de Joris Gnagnon, mais l'ancien rennais semble déjà dans le dur.. .Gnagnon aurait un (gros) problème de poids. Et Pascal Dupraz a aligné hier à Jura Sud (4-1) une charnière Nadé-Kolo qui a donné satisfaction...

La rédaction

Rédacteur