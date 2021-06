ASSE – Mercato : à quels départs faut-il s'attendre cet été ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L'opération dégraissage fonctionne plein pot depuis l'arrivée de Claude Puel à l'ASSE. 16 départs ont été enregistrés en 2020 (Robert Beric, Théo Vermot, Alexis Guendouz, Loïc Perrin, Léo Lacroix, Aboubacar Kouyaté, Wesley Fofana, Yann M'Vila, Yohan Cabaye, Alexandre Valbon, Luis Sanchez, Loïs Diony, Franck Honorat, Kleyveens Hérelle, Makhtar Gueye, Vagner Dias Gonçalves). A ces 16 joueurs s'est ajouté Stéphane Ruffier, licencié en janvier dernier. Et cet été, les départs de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet ont été actés, tout comme ceux de Rayan Souici, Lucas Llort, Jérémy Porsan-Clémenté et Setigui Karamoko, des réservistes arrivés eux aussi à la fin de leur contrat pro. Le cas de Romain Hamouma, en fin de contrat lui aussi, reste pour l'heure en suspens mais ce sont donc déjà 23 joueurs qui ont plié bagages depuis l'arrivée de Puel. Et d'autres devraient suivre.

Puel veut encore dégraisser...

Parmi les retours de prêts, il semble déjà acquis que Sergi Palencia, Assane Diousse, Lamine Ghezali et Alexandros Katranis n'entreront toujours pas dans les plans. Jean-Philippe Krasso et Mickaël Nadé ne seront pas forcément retenus eux non plus en cas de proposition, et cela vaut pour de nombreux éléments, notamment les gros salaires que sont Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Timothée Kolodziejczak. Gabriel Silva aussi. Quant à Miguel Trauco, il n'a plus qu'un an de contrat, ce qui pourrait favoriser son départ. Trabzonspor est intéressé. L'ASSE espère prêter certains jeunes comme Bilal Benkhedim et Edmilson Correia. Et sa situation financière ne lui permettra sans doute pas de repousser des offres en cas de propositions alléchantes, comme cela avait été le cas les deux derniers étés avec William Saliba et Wesley Fofana.

… et il faudra encore vendre

La volonté de Claude Puel est toutefois de reconstruire avec Mahdi Camara et Lucas Gourna-Douath. Le Castrais devraient s'opposer à leurs départs, tout comme pour Saidou Sow, Etienne Green et Yvann Maçon. La donne pourrait être différente pour Arnaud Nordin, car le petit attaquant n'a plus qu'un an de contrat. Or, les discussions pour une prolongation sont actuellement au point mort et il n'est pas question pour l'ASSE de le voir partir libre dans un an. Arrivé libre, Harold Moukoudi pourrait avoir un bon de sortie en cas de possibilité de belle plus value. Et il n'est pas exclu que la porte s'ouvre si une bonne offre arrivait pour Denis Bouanga et Yvann Neyou, voire pour Zaydou Youssouf et Aimen Moueffek, malgré sa prolongation.