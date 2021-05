ASSE - Mercato : à quels départs faut-il s'attendre cet été chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Claude Puel l'a dit et répété, et bien sûr il le regrette : l'ASSE ne pourra pas être acteur lors du prochain Mercato estival. On le sait, le club forézien avait été contraint de transférer William Saliba à Arsenal et Wesley Fofana à Leicester les deux derniers étés, afin de renflouer ses caisses. Mais malgré deux emprunts et près de 100 M€ de joueurs transférés depuis le départ d'Ole Selnaes en Chine en janvier 2019, la situation financière reste préoccupante. Dans la foulée du transfert record de Fofana en septembre dernier, l'ASSE n'avait même pas pu réinvestir les 35 M€ (+ 5 M€ de bonus) empochés autrement que par des prêts, ceux de Panagiotis Retsos, puis de Pape Cissé et Anthony Modeste en janvier. Et cet été, il lui faudra certainement vendre encore afin de réduire son déficit.

Nordin et Moueffek tentés par un départ, Trauco et Bouanga aussi

A l'heure où les dirigeants ont remis le club en vente, leur priorité, et celle de Puel, est de prolonger les meilleurs jeunes éléments. Parmi eux, le club a déjà obtenu les signatures d'Etienne Green et Saidou Sow, qu'il tarde à officialiser. Lucas Gourna-Douath, Yvan Neyou et Adil Aouchiche devraient suivre. Mais deux contrats posent problème : ceux d'Arnaud Nordin et Aimen Moueffek. En effet, les deux anciens pensionnaires du centre de formation n'ont plus qu'un an de contrat et ils rechignent à prolonger. Si la situation n'évoluait pas ces prochaines semaines, un départ pourrait se préciser, surtout que les deux joueurs sont sollicités, notamment à l'étranger. Stefan Bajic, dont le contrat se termine en 2022, est dans la même situation. Ses demandes seraient trop élevées aux yeux des dirigeants. Egalement en fin de contrat dans un an, Miguel Trauco, lui, a fait savoir qu'il aimerait rester. Mais l'international péruvien n'a pas de nouvelles de ses dirigeants, ce qui l'inciterait à étudier ses possibilités.

Gourna et Camara devraient être sollicités, Sow et Moukoudi aussi

Après une saison assez difficile, Denis Bouanga pourrait plier bagage lui aussi. Le Gabonais a connu pas mal de contrariétés ces derniers mois et cela pourrait l'inciter à partir en cas de proposition intéressante. Parmi les autres joueurs les plus bankables, l'ASSE s'attend à recevoir des offres pour Lucas Gourna-Douath et Mahdi Camara. A 17 ans, le premier est déjà dans le viseur de grands clubs étrangers, notamment Chelsea. Et la progression de Camara (21 ans) devrait lui valoir quelques sollicitations. Il n'est pas exclu non plus que l'ASSE reçoive des offres pour Saidou Sow (19 ans) et Harold Moukoudi (23 ans), tous deux sur les tablettes de clubs étrangers.

Debuchy et Hamouma vont enfin savoir

La bonne fin de saison de Wahbi Khazri a fait remonter sa côte et l'ASSE ne le retiendra pas, comme elle ne retiendrait pas Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak, Gabriel Silva, Sergi Palencia et tous les joueurs qui n'entraient pas dans les plans de Puel en fin de saison, mais le manager des Verts ne se fait guère d'illusions : il sait très bien que la plupart de ces éléments-là seront très difficiles à faire partir. Prêtés, Panagiotis Retsos et Anthony Modeste ne resteront pas. Puel aimerait se faire prêter Pape Cissé une saison supplémentaire et des discussions ont été engagées avec Olympiakos, mais les conditions fixées par le club grec seraient trop élevées. Enfin, parmi les joueurs en fin de contrat, Kévin Monnet-Paquet ne sera pas conservé, tout comme les réservistes Lucas Llort, Jérémie Porsan-Clémenté et Rayan Souici. Mais une réflexion est en cours pour Mathieu Debuchy et Romain Hamouma, même si les deux vétérans ne voyaient toujours rien venir à l'heure où nous écrivions ces lignes. Comme leurs états de service et leur état d'esprit irréprochable, la situation financière du club pourrait jouer en leur faveur, l'ASSE n'ayant pas les moyens de recruter. Mais si proposition de prolongation il y aura, les deux « vétérans » peuvent s'attendre à des salaires revus à la baisse...