ASSE – Mercato : A quoi faut-il s'attendre avec la recrue Retsos ?

Zapping But! Football Club ASSE : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Wesley Fofana transféré à Leicester, l'ASSE a annoncé quelques heures avant la fermeture du Mercato la signature de Panagiotis Retsos. Le défenseur grec (22 ans) est prêté par le Bayer Leverkusen avait une option d'achat de 6,5 M€. Celle-ci sera automatique si le joueur dispute 25 matches. Pour l'ASSE, c'est une garantie. Car Retsos a enchaîné les blessures ces dernières saisons.

Il arrive avec 7 matches au compteur depuis un an

Formé à Olympiakos, l'international grec (5 sélections) avait été acheté 17,5 M€ par le Bayer il y a trois ans. Mais après une première saison où il avait disputé 30 matches, le jeune défenseur s'est tour à tour blessé au tendon, à un orteil et à une cuisse. Des blessures qui l'ont empêché de s'imposer en Bundesliga. L'hiver dernier, Leverkusen l'avait prêté à Sheffield United où il n'aura disputé qu'un match, en Cup, avec une entrée en jeu dans le dernier quart d'heure. Au total, le défenseur d'1,86 mètre n'a disputé que 7 matches la saison dernière, et aucun depuis le début de l'exercice 2020-21. Il débarque à l'ASSE pour se relancer.

Une polyvalence intéressante

« C’est un plaisir d’être ici, a-t-il commenté. Saint-Etienne, c’est une grande équipe, une équipe historique et je suis très heureux. Je me sens vraiment bien. J’ai hâte de connaître mes coéquipiers, le coach, et de disputer mon premier match. La France est un pays magnifique. Le championnat est très relevé, il y a de très bons joueurs. Evoluer et progresser dans ce championnat est une grande opportunité pour un jeune joueu comme moi. C’est pour cela que j’ai choisi l’ASSE. Ce club peut beaucoup m’apporter aujourd’hui et dans le futur. » Et la réciproque est vraie. Tout le monde l'espère en tout cas dans le Forez, où la défense verte vient d'encaisser 7 buts lors des trois derniers matches, en l'absence de Fofana. Mes objectifs ? « Être bien physiquement car la santé est ce qu’il y a de plus important. Deuxièmement, faire le maximum avec l’équipe. Beaucoup de victoires, un bon classement final et pourquoi pas gagner un titre !», espère le nouveau n°4 stéphanois. Capable de jouer dans l'axe et sur les deux côtés, Retsos avait fait son trou à l'Olympiakos sur le côté droit avant de basculer à gauche, puis dans l'axe. C'est en tant que défenseur central qu'il a le plus d'expérience et qu'il semble être amené à évoluer chez les Verts, où il débarque avec la réputation d'un défenseur ni rapide ni lent, doté d'une bonne lecture du jeu, d'une bonne relance, et capable de se projeter lorsqu'il évolue sur un côté.