ASSE - Mercato : Abi donne rendez-vous pour la saison prochaine

Charles Abi se confie sur le choix Guingamp. L’attaquant des Verts prêté au club breton une saison a justifié son choix au micro d’ASSE.tv. « Je pars en prêt une saison à Guingamp. Je vais essayer de gratter le maximum de temps de jeu possible. Prendre de la confiance, marquer des buts. J'ai eu le coach au téléphone, le projet est très intéressant pour moi. Je suis qu'il va me faire travailler et que je vais progresser. Je pense avoir fait le bon choix. ».

Néanmoins, Charles Abi garde en tête l’ASSE, son désir semble toujours de s’imposer dans son club formateur. « L'objectif est aussi de prendre de l'expérience, la Ligue 2 c'est aussi un beau championnat. Il y a de bonnes équipes, de bons joueurs, un bon coach. Je suis passé à l'Etrat avant de partir, pour revoir tout le monde. Certains ne seront peut-être plus là quand je vais revenir. ». L’objectif est clair, revenir plus fort. Reste à savoir si son remplaçant cette saison, Ignacio Ramirez, parviendra à faire oublier son départ. Affaire à suivre.

[#MercatoEAG] 🖋️ L'attaquant de l'@ASSEofficiel, @CharlesAbioff (21 ans) est prêté à 𝗘𝗻 𝗔𝘃𝗮𝗻𝘁 pour la saison 2021/22.



𝗗𝗲𝗴𝗺𝗲𝗿 𝗠𝗮𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 ! 🔴⚫️ — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) August 31, 2021