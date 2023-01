ASSE - Mercato : Abi, Green, Silva... pas simple l'opération dégraissage !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

20e de L2 avant la Coupe du monde, l'ASSE se devait de réagir et de profiter du Mercato hivernal pour se renforcer. Elle l'a fait, et bien fait, en enrôlant 5 joueurs, et peut-être plus puisque sa volonté est de recruter encore d'ici la fin du marché. Mais l'effectif est à présent un peu trop important et le souhait du club est aussi de se délester de certains éléments. Une liste a été remise aux agents et intermédiaires qui travaillent avec les dirigeants. Et selon nos informations, cette liste comporte depuis peu deux noms de plus : ceux de Lenny Pintor et Jimmy Giraudon. Les deux anciens troyens font partie des gros flops du recrutement estival et les dirigeants sont ouverts à un prêt ou à un transfert pour ces deux éléments sous contrat jusqu'en 2024. En sachant pertinemment qu'il leur sera difficile de trouver preneur...

Le club aimerait prêter Green, Nadé et Bakayoko

Un temps concerné par cette fameuse liste, Saidou Sow n'en fait plus partie. Le défenseur guinéen, qui était dans le viseur du Havre, a regagné la confiance de Laurent Batlles. Titulaire lors des deux dernières journées, il devrait rester au club. En revanche, à son poste, les dirigeants aimeraient prêter ou transférer Mickaël Nadé. Approché par Charlotte, en MLS, et par un club de l'Est, le défenseur central privilégie un départ vers un autre club de L2 plutôt qu'à l'étranger. Les dirigeants demandent 1,5 M€ pour le libérer, en transfert ou en option d'achat obligatoire. Comme Nadé, Abdoulaye Bakayoko n'a pas été retenu dans le groupe qui s'est déplacé à Niort. Le club souhaite le prêter d'ici la fin du Mercato. Selon Evect, il devrait partir au Puy (N1). L'option prêt est également privilégiée pour Etienne Green. Mais le jeune portier, un temps dans le viseur de Lorient, Bruges et Auxerre, a vu ces pistes se refermer. A l'approche de la fermeture du marché, le 31 janvier, l'ASSE doit également trouver une solution pour Charles Abi. Mais la cote de l'attaquant, qui avait refusé d'être prêté à Valenciennes cet été, s'est effondrée. Elle est au plus bas. Comme celle de Sergi Palencia et Gabriel Silva, deux des plus gros salaires stéphanois, que le club songe à libérer de leurs six derniers mois de contrat, au cas où il ne parviendrait pas à les « recaser »...