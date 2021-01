ASSE – Mercato : Abi, Krasso, Benkhedim... des prêts à envisager pour Puel ?

L'ASSE compte se montrer active durant le Mercato, afin de renforcer ce qui doit l'être. On le sait : Claude Puel vise en priorité un défenseur central et un attaquant, avec William Saliba (Arsenal) et Mostafa Mohamed (Zamalek) en priorités. Mais dans le sens des départs aussi des mouvements sont à prévoir.

Benkhedim a besoin de jouer, Abi et Krasso aussi

L'ASSE ne serait pas contre l'idée de laisser partir certains jeunes en prêts lors de la deuxième partie de saison. Bilel Benkhedim pourrait être concerné, mais en fonction des arrivées, la porte pourrait s'ouvrir pour d'autres jeunes éléments. Notamment pour Jean-Philippe Krasso ou Charles Abi en cas d'arrivée d'un nouvel avant-centre.