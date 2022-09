ASSE - Mercato : Adil Aouchiche chez les Verts, un fiasco de A à Z !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L'opération dégraissage se sera plutôt bien terminée à l'ASSE même si certains éléments sont restés sur le quai alors que Laurent Batlles ne comptent pas sur eux, Charles Abi en particulier. Mais après le départ d'Harold Moukoudi à l'AEK Athènes, le dossier le plus chaud concernait Adil Aouchiche et le board stéphanois est parvenu à trouver une solution lors des dernières heures du Mercato, grâce au FC Lorient. Si le club a expliqué dans un communiqué qu'Aouchiche avait été transféré à Lorient, nos sources laissent entendre que les choses se sont passées différemment. Aouchiche aurait en effet été libéré de sa dernière année de contrat. L'ASSE n'aurait donc pas touché le moindre centime pour le Titi parisien, un joueur poour qui les dirigeants demandaient 5 M€ au début de l'été, et pour lequel l'ASSE avait déboursé 4 M€ de prime à la signature il y a deux ans, sur l'insistance de Claude Puel.



4 M€ dépensés en pure perte

Si le passage du Castrais aura été marqué par de nombreux choix très contestables et contestés, notamment les mises à l'écart de certains cadres (Khazri, Boudebouz), le renvoi de Stéphane Ruffier ou encore les départs de Loïc Perrin, Robert Beric ou Mathieu Debuchy, tous poussés vers la sortie, l'arrivée d'Aouchiche restera comme sa plus grosse erreur. Puel avait privilégié l'option Aouchiche alors que David Wantier, directeur du recrutement à l'époque avait proposé Enzo Le Fée et Mohammed Kudus, buteurs en milueu de semaine dernière avec Lorient contre Lyon (3-1) et avec l'Ajax face aux Rangers (4-0). Puel voyait en Aouchiche un « futur joueur de Ligue des champions », mais le natif du Blanc-Mesnil n'a jamais été à la hauteur des attentes lors de ses deux ans chez les Verts. La « pépite » n'aura inscrit que 2 buts, en 2020-21, contre Nantes (2-2) et Nice (1-3). Aouchiche n'aura plus fait trembler les filets depuis octobre 2020, soit bientôt deux ans.

S'il totalise 10 passes décisives en L1, en 78 matches, son compteur est donc resté bloqué à 2 buts. Avec cette autre stat peu significative de sa difficulté à performer en L2 : lorsqu'il a été titularisé, l'ancien parisien a été remplacé dix fois dès la mi-temps ! Se plaignant d'un genou, le milieu de terrain était à l'infirmerie ces dernières semaines. Mais il n'entrait plus dans les plans de Laurent Batlles et du club, soulagé d'avoir fait partir son plus gros salaire, à défaut de l'avoir vraiment transféré...