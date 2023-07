ASSE - Mercato : Alexandre Mendy fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce n'est pas le même profil que Krasso

« L'ASSE qui s'intéresse à Alexandre Mendy, cela n'a rien de surprenant. L'ancien guingampais est un vrai buteur de L2, rodé aux joutes de ce championnat. Il pèse plus de 30 buts en cumulant les deux dernières saisons. Ses stats plaident en sa faveur, son expérience et son gabarit aussi. Mais si le Caennais a un peu la même morphologie que Jean-Philippe Krasso, que l'on ne s'y trompe pas : il n'évolue pas du tout dans le même registre. C'est un pur buteur, une pointe, et non un 9 et demi. Il participe beaucoup moins au jeu que le nouveau joueur de l'Etoile Rouge. S'il devait être associé à Ibrahima Wadji (sans oublier Gaëtan Charbonnier), ce ne serait donc pas en soutien du Sénégalais, mais plus dans une attaque à deux « classique ». Et dans le système de jeu de Batlles, est-ce que c'est vraiment ce profil qui fait défaut à l'équipe ? Ne serait-il pas préférable de recruter un passeur plutôt qu'un buteur ? A moins que dans l'esprit des dirigeants, il y ait la volonté de recruter les deux, ce qui serait un signe fort de l'ambition des Verts pour la prochaine saison... »

Laurent HESS





Paie ton manque d'imagination !

« Dans le dernier livre de Denis Chaumier sur les 90 ans de l'ASSE, Bernard Caïazzo a ouvertement critiqué le recrutement ligérien depuis des années. Un recrutement qui a coûté « des millions » à Saint-Etienne avec un rendement assez faible. Le fantomatique Président du Conseil de Surveillance a déploré le manque d'inventivité de l'ASSE, incapable de faire comme l'AZ Alkmaar, l'Atalanta Bergame ou les clubs basques en allant sur des profils atypiques et exotiques pour compléter le travail réalisé à la formation. La manière dont est géré le remplacement de Jean-Philippe Krasso ne lui donne pas vraiment tort.

Encore une construction sur le court-terme

Que fait l'ASSE au final ? Pour se sécuriser, elle va chercher des profils bien connus du championnat de Ligue 2 en se contentant de dérouler le classement des buteurs. On pense à Alexandre Mendy, 19 buts l'an passé avec Caen, comme on pense à Mickaël Le Bihan (Dijon) ou Adrian Grbic (Lorient). Alors que les Verts disposent déjà d'un Gaëtan Charbonnier comme avant-centre d'expérience et qu'Ibrahima Wadji, qui a mieux fini qu'il n'a commencé, on ne cherche pas le profil d'un jeune en développement mais plutôt d'un vieux routier. On reste sur de la vision court-termiste avec l'objectif de monter directement en 2024 mais après ? Après, on changera tout pour la Ligue 1 ! On se devra de repartir d'une feuille blanche. Aucun buteur n'aura été vendu pour 20 M€ au retour dans l'élite et il faudra à nouveau bricoler avec des bouts de ficelles en allant piocher chez les derniers de L1 faute de moyens. Sincèrement, Alexandre Mendy c'est penser sur le très très court terme. »

Alexandre CORBOZ

Podcast Men's Up Life