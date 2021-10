ASSE – Mercato : Alexandre Sanfilippo (Peuple Vert) : « Hilton ferait beaucoup de bien aux Verts »

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

But ! : Alexandre, vous étiez à la Meinau dimanche dernier, comment avez-vous vécu cette nouvelle déconvenue des Verts ?

Alexandre SANFILIPPO : Mal, comme tous les supporters. Je vis à Strasbourg et la dernière fois que j'étais venu ici, c'était aussi pour une défaite il y a deux ans. Je suis un vrai chat noir !

Vous imaginez Claude Puel continuer (ndlr : l'entretien a été réalisé dimanche, juste après Strasbourg-ASSE) ?

On va voir. Mais le fusible est tout trouvé, je pense. Les présidents n'ont plus que ça. Un changement de coach et un bon Mercato sont les deux derniers leviers pour s'en sortir. La situation est vraiment critique.



Le club n'a plus d'argent. Souhaitez-vous une vente rapide pour permettre l'arrivée de renforts en janvier ?

L'autre solution, ce serait d'emprunter encore. Janvier, c'est dans deux mois. J'ai l'impression d'une course contre la montre. Si un nouveau repreneur arrive, est-ce qu'il pourra gérer le Mercato dans l'urgence ? C'est crucial. Sans renforts, on file en L2. Ce groupe là n'a pas le niveau pour se maintenir en L1, j'en ai bien peur.



Ce n'est donc pas qu'une question de coach, pour vous...

Bien sûr que non. Le mal est plus profond. On paye des années de mauvaise gestion. Le retour de bâton est terrible et le club est en grand danger. On n'a que 4 points après 10 journées, c'est catastrophique. Il faudrait au moins cinq victoires avant Noël pour s'en sortir. En plus, derrière, il y aura la CAN. On n'aura plus Khazri, Bouanga, cinq ou six titulaires vont partir. On n'a rien anticipé, comme d'habitude. On va se retrouver avec les U17 !

« J'ai lu récemment une interview d'Hilton. Il disait que le terrain lui manquait et qu'il aimerait reprendre, à 44 ans. On devrait le prendre. Je suis convaincu qu'il stabiliserait la défense »

A l'arrivée de Puel, vous étiez enthousiaste...

C'est vrai. Miser sur les jeunes, je voyais ça d'un bon œil et je pense que j'étais loin d'être le seul. Mais là, il n'est plus défendable. Je ne comprends pas ses choix, son coaching, sa gestion, ses discours. Les jeunes qui progressent bien, la reconstruction, on ne peut plus entendre tout ça. J'ai longtemps été derrière Puel mais aucun club ne pourrait soutenir son coach dans notre situation actuelle. S'il devait sauter, je pense que ce serait un soulagement pour pas mal de monde, à commencer par le vestiaire. Cela aurait valeur d'électrochoc. Mais personne n'est dupe : on sait tous que Puel n'est pas responsable de tous les maux du club.

Qui trouve grâce à vos yeux ?

Khazri, forcément. Je trouve que Bouanga se bouge aussi, comme Nordin, même s'ils ne font pas toujours les choses intelligemment. Boudebouz me semble indispensable par sa technique et sa vista. Je le préfère mille fois à Aouchiche. Et il n'y a rien à reprocher à Green. Ni à Bajic, d'ailleurs. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Mais la défense, quelle horreur ! Sur les côtés, avec Maçon, Trauco, Kolo, voire Camara, ça peut le faire. Mais dans l'axe, ce n'est pas possible. C'est indigne de la L1. C'est trop lent, ça manque d'intelligence. J'ai lu récemment une interview d'Hilton. Il disait que le terrain lui manquait et qu'il aimerait reprendre, à 44 ans. On devrait le prendre. Je suis convaincu qu'il stabiliserait la défense. Il ne ferait pas pire que nos défenseurs, ça c'est une certitude !

Quels joueurs vous déçoivent le plus ?

Certains me font de la peine parce qu'on voit bien qu'ils n'ont rien à faire là vu leur niveau. Nadé à Strasbourg, c'était terrible. Krasso, Sow, c'est encore tendre, Aouchiche aussi. Lui, je ne le vois pas aller plus haut. Il ne montre rien. Gourna sera peut-être un très bon joueur mais il n'est pas au niveau de la L1 pour le moment. Moukoudi me déçoit, il ne franchit pas le cap. Et il y en a qui m'énervent comme Neyou. Hamouma aussi. Je n'aime pas ses attitudes quand il rentre en faisant la tronche. C'est pourtant un joueur que j'aime bien.

Et Mahdi Camara ?

Il surnage parce que l'effectif est faible. Ça reste un besogneux, un porteur d'eau. Mais il a le mérite d'aller au charbon, de mouiller le maillot. Certains ont peut-être plus de talent mais ils apportent beaucoup moins.

Si Puel devait partir, qui verriez-vous pour lui succéder ?

Je ne sais pas. Mais s'il part, tout le staff devra partir avec lui, et pas seulement Bonnevay. J'aimerais bien que Razik Nedder intègre le nouveau staff. C'est un vrai stéphanois, il a les valeurs du club et il a montré ses compétences en remportant la Gambardella. Les jeunes l'aiment bien. Il pourrait être un bon adjoint chez les pros. Mon regret, c'est Batlles. Quelle tristesse de le voir à Troyes plutôt que sur notre banc !