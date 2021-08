ASSE – Mercato : Anderlecht sur Abi, on en sait plus

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Jeudi, nous révélions la volonté de Claude Puel de recruter un n°9. En expliquant que l'ASSE avait été tout proche ces derniers jours de finaliser un dossier. Celui-ci menait à un attaquant expérimenté, mais les moyens financiers du club forézien n'ont pas permis à Puel de concrétiser. Nous révélions aussi des contacts entre Anderlecht et Charles Abi.

Et Florian Holsbeek, journaliste à Walfoot, a rebondi sur l'info en apportant des précisions... « Selon moi, c'est plus l'entourage du joueur qui s'est présenté à Anderlecht plutôt que l'inverse. Au jour d'aujourd'hui d'autres pistes sont "prioritaires" à Anderlecht ». Il semblerait donc que ce soit plus Abi et son « clan » qui soit intéressés par Anderlecht que l'inverse. Et au sein de l'état major de l'ASSE, où le rendement d'Abi est de plus en plus décrié, il semblerait que cela ne soit pas forcément bien passé... L'attaquant, malade, ne jouera pas ce dimanche à Lens.

