ASSE – Mercato : Aouchiche, grand animateur de l'été 2022

Alors qu'on s'attendait surtout à vivre un Mercato agité autour de Denis Bouanga, Lucas Gourna-Douath voir Mahdi Camara, le nom a la mode de ce tout début de Mercato est plus celui d'Adil Aouchiche. Pourtant, le natif du Blanc-Mesnil ne sort clairement pas de sa meilleur saison au niveau professionnel, lui qui s'est contenté de cinq maigres passes décisives et d'aucun but cette saison en 40 apparitions et 1310 minutes jouées mais l'ancienne pépite du PSG a vraiment profité du tournoi Maurice-Revello de Toulon pour redonner son image à l'international.

Avec l'équipe de France U20, Adil Aouchiche a non seulement soulevé le trophée mais, fort de deux jolis buts face à l'Argentine (6-2) et au Mexique (4-1), il figure aux côtés de ses compatriotes Baldé, Estève, Agoumé, Akliouche et Mara dans l'équipe-type de la compétition. Sous les yeux des plus grands recruteurs du football européen (le Milan AC notamment), Aouchiche a rappelé qu'il était toujours cette pépite française qui – à 16-17 ans – affolait tous les compteurs. Qu'importe finalement si sa saison de Ligue 1 n'a pas été à la hauteur.

Son salaire pose problème à l'ASSE

A un an de la fin de son contrat en juin 2023, Aouchiche est redevenu bankable... Pour le plus grand plaisir de l'ASSE qui pense davantage à le céder cet été qu'à prolonger son contrat. Car à Saint-Etienne, au delà d'être le pari onéreux de Claude Puel (on parlait de 4 M€ de prime à la signature), le Parisien est aussi et surtout devenu, avec les départs conjugués de Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz, le plus gros salaire de l'effectif (190 000€ brut par mois). Même s'il venait à accepter la baisse automatique de 20% de son salaire liée à la descente en Ligue 2, le milieu offensif serait encore beaucoup trop cher pour l'ASSE. Ce dont les grands clubs étrangers avides de paris sur la jeunesse ont aujourd'hui bien conscience.

Un été agité sur fond d'enquête sur son transfert

Encombrant sportivement et économiquement du fait de son statut actuel dans l'équipe, Adil Aouchiche l'est aussi devenu dans l'extra-sportif. Non pas du fait de son attitude - plus qu'irréprochable depuis son arrivée à l'été 2020 - mais des problèmes qu'il a ramené du côté de L'Etrat. Il y a une semaine, les locaux de l'ASSE ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête du parquet de Bobigny touchant à des chefs d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et de blanchiment aggravé. Trois agents de joueurs ont été placés en garde à vue... Dont l'ancien d'Adil Aouchiche, Jamal Benalla (lequel a démenti, par le biais de son avocat Maître Rachid Madid, être inquiété dans cette affaire). Le dossier qui a poussé Roland Romeyer (Président du Directoire stéphanois) à se présenter au centre d'entraînement en qualité de témoins pour fournir les documents relatifs à ce transfert.

Une sombre histoire qui s'ajoute déjà à un tableau global plus que décevant (74 matchs au total, 2 buts, 10 passes décisives). Plus que jamais, le temps d'Adil Aouchiche à l'ASSE touche à sa fin. Reste à savoir si les Verts – qui avaient l'ambition de valoriser l'ancien Parisien afin de toucher le pactole sur sa revente après deux saisons de présence – seront quand même en capacité de réaliser ce coup de fusil tant espéré. Que ce soit Transfermarkt (6 M€) ou le CIES (entre 2 et 4 M€), aucun site de cotation aujourd'hui existant ne valorise à Aouchiche à la hauteur de la promesse qu'il était en 2020 (10 M€ à son arrivée)...

