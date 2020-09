ASSE, PSG - Mercato : Aouchiche n’a pas mis Fofana sur les nerfs

Si l'arrivée d'Adil Aouchiche (18 ans) correspondait à une volonté forte de Claude Puel et que l'ASSE a fait un effort conséquent pour accueillir l'ex pépite du PSG, cette décision a aussi eu quelques conséquences dans le vestiaire ligérien. Comme l’a rapporté L'Equipe lundi, le joli contrat proposé à Aouchiche (80 000€ brut par mois + 4 M€ de prime à la signature) aurait rendu jaloux Wesley Fofana !

Toujours selon le quotidien, le stoppeur de 19 ans – qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024 en avril dernier – n'aurait pas apprécié que le jeune arrivant reçoive plus d'argent que lui. Il y a quelques semaines, le Marseillais avait pourtant signé un joli contrat à 75 000€ brut mensuel mais son club ne lui avait donné « que » 450 000€ de prime à la signature.

Fofana et Aouchiche seraient copains comme cochons !

Sauf que cette version est contredite par Mohamed Toubache-Ter, qui affirme que les deux Stéphanois sont au contraire très proches l’un de l’autre. « On lui colle un salaire qu’il n’a pas, on lui colle une jalousie à l’endroit de son coéquipier Aouchiche. (Tellement jaloux qu’ils se lâchent plus, les deux) Fofana est à 100% ds le projet ASSE. »