ASSE - Mercato : après Alexandre Mendy, ça avance pour Ibrahim Sissoko !

En quête d'un remplaçant à Jean-Philippe Krasso, l'ASSE a posé un coup d'accélérateur ces derniers jours pour recruter un avant-centre. Alors que le dossier Alexandre Mendy (SM Caen) s'enlise et que la concurrence est toujours plus forte, les Verts ont, semble-t-il, passé la seconde dans le dossier Ibrahim Sissoko (27 ans).

Forcing en cours pour Sissoko ?

Libéré de son contrat par le FC Sochaux-Montbéliard, en proie à de gros soucis financiers et qui cherche à éviter la rétrogradation administrative, l'international malien est certes très courtisé en Ligue 1 et à l'étranger cet été mais les Verts – qui avaient tenté de le recruter il y a un an à son départ de Niort – ont bel et bien avancé sur le dossier ces derniers jours comme indiqué par Peuple Vert et confirmé par notre journaliste Benjamin Danet.

Reste à savoir si le club ligérien sera en mesure d'éjecter la concurrence sur le dossier pour boucler son premier gros renfort estival...

