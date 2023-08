ASSE - Mercato : après Cathline, Perrin a essuyé un autre refus !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Le temps est compté pour l'ASSE, auteur d'un départ raté en Ligue 2 avec deux défaites (0-1 contre Grenoble, 1-2 à Rodez) ! Il ne reste qu'un peu plus de deux semaines à Loïc Perrin pour dénicher les renforts tant attendus par Laurent Batlles. L'entraîneur des Verts réclame un piston gauche et un joueur offensif. Seulement, son directeur sportif essuie refus sur refus.

Salaire trop élevé pour Zinédine Ferhat

Ainsi, hier, on a appris que deux pistes pour le poste de piston gauche étaient tombées à l'eau : le Lorientais Yoann Cathline a refusé de rejoindre le Forez et devrait être prêté à Almere City aux Pays-Bas alors que Georges-Kévin Nkoudou a signé en Arabie Saoudite. Et ce n'est pas tout ! Le média Peuple Vert annonce que l'ancien Havrais et Nîmois Zinédine Ferhat ne viendra pas non à Saint-Etienne. Pisté depuis des années et relancé cet été alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat à Alanyaspor, où il joue peu, le milieu offensif a un salaire trop élevé. Et visiblement pas l'intention de le revoir à la baisse...

L'ASSE s'active enfin après le début de saison raté. Trois joueurs ont d'ores et déjà refusé de venir ! #ASSEhttps://t.co/mSOIhIGnwL — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) August 15, 2023

