ASSE - Mercato : après Fofana, Puel a encore un moyen de faire toucher le jackpot aux Verts

L’ASSE a dû faire des choix au mercato. Si Claude Puel avait prévenu que la fin du marché des transferts serait calme à Saint-Étienne, bon nombre de pistes ont pourtant été creusée dans la coulisse.

On pense ici au retour envisagé de William Saliba (Arsenal) mais aussi du prêt avorté de M’Baye Niang (Stade Rennais). Les deux opérations ont capoté, au contraire de Panagiotis Retsos. Si Claude Puel semble satisfait d’avoir mis la main sur le défenseur central grec, il garde aussi à l’esprit qu’il a échoué dans sa tentative de conserver Wesley Fofana.

« Il y a de bons joueurs qui représentent le futur du club »

« Quand je suis arrivé, à part Saliba déjà vendu, il y avait très peu de joueurs, pour ne pas dire aucun, qui représentaient une valeur marchande en cas de coup dur comme on l’a vu avec la cession de Fofana qu'on ne souhaitait pas vendre initialement », a-t-il rappelé dans Le Progrès. Ce même Puel sait aussi que Fofana ne sera pas le dernier joueur de l’ASSE à être bankable. « Quand on regarde notre effectif, il y a de bons joueurs qui représentent le futur du club, a-t-il précisé. On aimerait les avoir plus matures, plus réguliers mais l’essentiel est, qu’il y a beaucoup de choses positives autour de ce groupe. »