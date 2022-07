ASSE - Mercato : après Gourna, un autre milieu a trouvé preneur !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L’ASSE continue de perdre des joueurs. Le club évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, et plusieurs joueurs de l’équipe veulent quitter le club cet été afin d’évoluer à un niveau plus élevé. Alors que Gourna va rejoindre Salzbourg, en Autriche, un autre milieu de terrain va lui aussi faire ses valises et quitter les Verts dans les prochaines heures.

Direction la Grèce pour Diousse !

Selon la presse grecque, Assane Diousse va quitter l’ASSE dans les prochaines heures. Le milieu de terrain de 24 ans devrait s’engager avec le club de l’OFI Crète. Il est attendu aujourd’hui à Heraklion, pour passer sa visite médicale.