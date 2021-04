ASSE - Mercato : après Green, 3 signatures et un immense geste à venir pour Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Bordeaux

L’ASSE est peut-être en train de connaître une semaine charnière pour son avenir, à court et long terme. Mardi, on a ainsi appris que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer étaient enfin prêts à passer la main et vendre le club. Demain, les Verts pourraient presque assurer leur maintien en Ligue 1 au Parc des Princes contre le PSG (13h). Entre temps, l’ASSE pourrait prolonger certaines de ses pépites.

Comme déjà évoqué hier soir, Etienne Green (20 ans) serait ainsi proche de parapher un nouveau contrat chez les Verts, lui qui devrait être encore titulaire demain à Paris. Ce ne serait pas la seule bonne nouvelle à venir pour Claude Puel. Bien informé sur les coulisses de l’ASSE, Mohamed Toubache-Ter croit ainsi savoir que Lucas Gourna-Douath et Saidou Sow vont lui emboîter le pas incessamment sous peu.

Bakayoko, victime des croisés et prolongé de 3 ans ?

Gaël42, insider bien renseigné sur les Verts, ajoute la prolongation à venir d’Abdoulaye Bakayoko (18 ans), qui va prolonger de trois ans malgré une rupture des ligaments croisés ces derniers mois. Si cette dernière information se confirme, Claude Puel pourrait être rassuré au poste de défenseur central, lui qui devrait perdre Pape Cissé en fin de saison.