ASSE - INFO BUT! - Mercato : après l'échec Mohamed, Puel accélère pour Deli (Club Bruges)

Humilié par l'OL (0-5) dans le Chaudron dimanche soir, l'AS Saint-Etienne a subi un nouveau K.-O. ce mardi soir avec l'annonce par le président du Zamalek qu'il ne lui vendrait pas son attaquant Mostafa Mohamed. Le club cairote n'a jamais digéré l'interview polémique de Roland Romeyer et il va le faire payer aux Verts. Exit, donc, cette piste offensive, même si Claude Puel avait déjà laissé entendre après le derby que l'opération ne se ferait pas. Mais cette journée pourrait ne pas être totalement noire pour les Verts…

Selon nos informations, l'ASSE ferait le forcing pour obtenir le prêt de Simon Deli. Le défenseur central ivoirien de 29 ans n'est plus titulaire au Club Bruges depuis le début de l'hiver. Il voudrait aller voir ailleurs et possèderait plusieurs offres, de France, donc, mais aussi de Turquie. Mais, bonne nouvelle pour les Verts, il préfère la Ligue 1 à la SüperLig.

Toujours selon nos informations, les Verts seraient proches d'un accord avec le champion de Belgique pour un prêt sec, sans option d'achat. Une bonne nouvelle vu les prestations défensives de l'ASSE ces dernières semaines…

St Étienne in talks to sign 29-year-old Club Brugge central defender Simon Deli on loan until the end of the season. https://t.co/Na1TuIyOre