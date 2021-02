ASSE - Mercato : après l'échec Mostafa Mohamed, Claude Puel tente sa chance en… Bulgarie !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Selon le compte About Sainté, l'ASSE superviser actuellement la Coupe d'Afrique des Nations U20, qui se déroule actuellement en Mauritanie. L'occasion de mettre la main sur des pépites à moindre coût, comme elle l'a fait cet hiver avec le gardien sénégalais Boubacar Fall et comme elle a failli le faire avec l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed. La non-venue de ce dernier a été un véritable coup dur, non seulement parce qu'il a eu un impact immédiat sur les résultats de Galatasaray, où il a finalement été prêté, mais surtout parce que les Verts n'ont pour le moment pas trouvé en Anthony Modeste un buteur en série.

Un attaquant brésilien polyvalent

Justement, le poste d'avant-centre est sinistré dans le Forez puisque Modeste est à court de forme, qu'Abi est plus efficace quand il est remplaçant, que ce n'est pas le vrai rôle d'Hamouma ou Bouanga, que Khazri déçoit, etc. Pour pallier à ce problème récurrent, Claude Puel aurait envoyé ses scouts très loin de la France.

Un supporter bulgare annonce sur son compte Twitter qu'un scout assurant travailler pour l'AS Saint-Etienne a assisté hier soir au match entre Tsarsko selo et le Botev Plovdiv (2-2) en Première division. Et qu'il était là pour suivre la performance de l'attaquant brésilien Anderson Cordeiro (22 ans), auteur du second but des locaux. Formé à l'Atlético Mineiro, il pourrait jouer aussi bien ailier qu'en pointe et serait coté à… 150.000€. Reste à confirmer la présence d'un représentant stéphanois puisqu'il ne s'agit pas d'un compte Twitter reconnu ou officiel…