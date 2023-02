ASSE - Mercato : après Lhéry, un autre Espoir rempile chez les Verts !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l'ASSE a acté la prolongation de deux ans, jusqu'en juin 2025, de Mathys Saban. L'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine était « très content de prolonger l'aventure avec (son) club formateur ».

« J'ai pour objectif d'être le plus performant possible pour pouvoir regoûter au plus haut niveau rapidement », a-t-il glissé.