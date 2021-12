ASSE - Mercato : après Mandanda, une étrange rumeur à l’OM agite Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Il n’y a pas que Steve Mandanda dans la vie de l’OM. Il y a d’autres indésirables, aussi. Et c’est bel et bien dans cette catégorie plus accessible que l’ASSE compterait piocher pour faire grossir ses rangs au mercato hivernal.

Le compte Twitter OM_Fada, qui suit le club phocéen au plus près, croit ainsi savoir que « Jordan Amavi et Luis Henrique font partie d'une (grande) liste de noms ciblés par Saint-Etienne en vue du mercato hivernal. »

Comme beaucoup de bruits d’avant mercato, cette rumeur ne déroge pas à la règle et reste à prendre avec des pincettes même si elle pourrait avoir du sens sur le papier. Sur Twitter les supporters stéphanois semblent ne pas voir trop d’inconvénient à ce qu’elle soit fondée même si, comme souvent, le pouvoir d’attraction de l’ASSE et ses finances serrées devraient servir de juge de paix.

Info @OM_Fadaaaaa: Jordan Amavi et Luis Henrique font partie d'une (grande) liste de noms ciblés par Saint-Etienne en vue du mercato hivernal. #TeamOM #MercatOM — OM_Fada (@OM_Fadaaaaa) December 28, 2021