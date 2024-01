ASSE Mercato : après Mbuku, Loïc Perrin fait le point sur l’ultime renfort attendu

S’il était satisfait d’avoir pu mener à bien l’opération Mbuku, sur laquelle il travaillait depuis début décembre, Loïc Perrin (directeur sportif de l’ASSE) ne va pas s’arrêter à la seule venue du remplaçant de Stéphane Diarra (victime d’une rupture des ligaments croisés).

En conférence de presse, l’ancien défenseur a abondé dans le sens d’Olivier Dall’Oglio sur la possibilité pour les Verts de mettre le grappin sur un ultime ailier d’ici au 1er février. Pour autant, l’ASSE – qui ne peut faire que des joueurs en prêt – ne fera pas n’importe quoi.

« C’est une possibilité, on en parlait encore hier avec le coach. Après comme on le dit depuis le début, on reste à l'affût des opportunités, on ne va pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, si on prend quelqu'un c’est vraiment pour renforcer l’équipe. Ce ne sera pas un échec si on ne trouve pas un joueur supplémentaire à ce poste-là ».