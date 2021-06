ASSE – Mercato : après Mostafa Mohamed, Galatasaray vise une autre trouvaille de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Cet hiver, Galatasaray était parvenu à se faire prêter Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien de Zamalek, malgré une offre de transfert de l'ASSE, qui s'était fait prêter dans la foulée Anthony Modeste (FC Cologne), muet lors de son aventure dans le Forez.

Et alors que le Tunisien Wajdi Kechrida devrait être la première recrue stéphanoise de l'été, la presse turque évoque depuis ce week-end l'intérêt de Galatasaray pour un autre Aigle de Carthage sur les tablettes vertes en la personne de Mohamed Ali Ben Romdhane. L'été dernier, le jeune milieu de terrain de l'Espérance de Tunis avait été proche de signer chez les Verts à en croire certains médias. Et à 21 ans, il sort d'une belle saison, avec 10 buts inscrits et un statut de titulaire en sélection.