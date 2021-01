ASSE - Mercato : après Mostafa Mohamed, une autre piste ouvre la porte aux Verts !

La rumeur a été éventée la semaine dernière sans que celle-ci ne donne vraiment l’impression d’être crédible. Selon Patrick Juillard, Parfait Bizoza (Aalesunds, 21 ans) serait pourtant une piste étudiée par l’ASSE au milieu du terrain. Son profil plairait en tout cas aux recruteurs des Verts même si les priorités de Claude Puel vont clairement à un attaquant et un défenseur central. Et non à un milieu de terrain comme nous vous l'avons dévoilé en exclusivité.

Compte tenu des finances très serrées de l’ASSE pour recruter au mercato hivernal, autant dire qu’il y a très peu de chances de pousser cette piste. Qui pourrait simplement être le fruit d'une campagne organisée par un agent de joueurs. En attendant, l'élément s'es confié.

« J’aimerais jouer à l’ASSE. C’est une bonne équipe, jeune et prometteuse qui évolue dans un excellent championnat », a glissé le milieu défensif norvégo-burundais à Sainté Inside. A 21 ans, Bizoza est estimé à 500 000 euros par la plateforme Transfermarkt. Tout pourrait dépendre du dénouement des dossiers Edgar Ié et Mostafa Mohamed, ce dernier étant lui aussi très ouvert à un futur dans le Forez.