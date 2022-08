ASSE – Mercato : après Neyou, les Verts veulent encore dégraisser

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Non retenu lors des deux dernières journées de L2, Yvan Neyou quitte l'ASSE. L'ancien chouchou de Claude Puel a été prêté ce mercredi à Leganes, lanterne rouge de la L2 espagnole. Un départ qui pourrait ne pas être le dernier, chez les Verts, dans cette dernière ligne droite du Mercato.

D'ici jeudi soir, le club forézien espère trouver des solutions pour plusieurs joueurs. Parmi eux, Adil Aouchiche, plus gros salaire du club. Mais on ne se bouscule pas vraiment au portillon, et même si le bord stéphanois est prêt à faire de gros efforts, il ne se fait guère d'illusions. Charles Abi est lui aussi poussé vers la sortie mais il a refusé Valenciennes et demanderait une somme d'argent jugée trop importante pour accepter de quitter le Forez. Des clubs étrangers (Portugal, Turquie, Russie) se seraient manifestés dernièrement.

Les Verts ne retiendront pas non plus Saidou Sow, ni Mickaël Nadé, Sergi Palencia et Gabriel Silva. Idem pour Yvann Maçon, même s'il vient d'inscrire deux buts en deux matches. Mais pour tous ces joueurs, malgré les rumeurs, les offres se font attendre...