ASSE – Mercato : après Saliba et Fofana, un nouveau pactole est déjà dans les tuyaux chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Saliba 29 M€ à Arsenal, Fofana 35 M€ (+ 5 M€) à Leicester... Et le prochain, à qui le tour à l'ASSE ? Peut-être bien à Lucas Gourna-Douath. Apparu à 21 reprises depuis le début de la saison, le jeune milieu défensif (17 ans) enchaîne les titularisations depuis le début de l'année. Il reste encore sur un gros match à Rennes (2-0) dimanche, aux côtés de Mahdi Camara et Yvan Neyou.

De grands clubs étrangers pistent Gourna

Et forcément, ses qualités, son abattage, sa percussion, ne laissent pas insensible. Les candidats se bousculeraient, même, à en croire Mohamed Toubache-Ter... « Incroyable, ça n’arrête pas pour Lucas Gourna-Douath et Saint-Étienne compte absolument prolonger son jeune milieu ô combien talentueux. Chelsea, Leipzig ainsi qu’un club milanais ont plus qu’un œil sur ce jeune joueur discret, apprécié de tous », dévoile l'insider ce mardi soir, sur Twitter. Gourna-Douath est sous contrat chez les Verts jusqu'en juin 2023.