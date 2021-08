ASSE - Mercato : après Zaydou, un cadre de Puel pourrait aussi partir !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On le sait : l'ASSE est l'un des clubs pauvres de la Ligue 1. Qui s'est même illustré lors de ce mercato en ne recrutant aucun joueur alors que l'effectif de Claude Puel mériterait bel et bien quelques cadres supplémentaires. Et si les Verts répondent présent en ce début de championnat, avec notamment un bon match nul à Lens le week-end dernier (2-2), il est une évidence que l'équilibre reste fragile.

Le Mercato pourrait même assez vite créer la pagaille, comme ce fut le cas l'été dernier avec le départ de Wesley Fofana. Cette fois, et toujours dans le viseur de deux clubs anglais paraît-il, le milieu de terrain et capitaine des Verts, Mahdi Camara. Information donnée ce matin par le quotidien l'Equipe. Extrait : "Deux clubs de Premier League ont décidé d'ouvrir le dossier Mahdi Camara. S'il a été augmenté le 24 avril 2020, date de sa dernière prolongation, c'était avant sa prise d'une tout autre dimension. Les clubs anglais vont en profiter pour tenter de l'attirer avant la clôture du mercato le 31 août à minuit. L'ASSE pourrait tuer dans l'oeuf toute velléité de départ lucratif de Mahdi Camara en le revalorisant à son tour. Mais, pour cela, il a besoin de dégager de la masse salariale."

Réponse dans les prochains jours, donc...

🚨Alerte BUT ASSE ! 🚨

UNE PROLONGATION POUR CAMARA



Le capitaine des Verts est exemplaire et mérite aussi son nouveau contrat.



Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne Flèche vers la droite #ASSE https://t.co/RKTS1YMZYr pic.twitter.com/gzh9lE7Y7v — But! Saint-Étienne (@ButASSE) August 18, 2021