ASSE - Mercato : Arnaud Nordin ne regrette vraiment pas les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Parti libre de l'ASSE l'été dernier, Arnaud Nordin ne regrette absolument pas son choix d'avoir rejoint Montpellier où il joue régulièrement et affiche déjà sept buts au compteur. Dans les colonnes du Midi Libre, l'ailier s'est justifié : « J'ai passé quasiment dix ans à Saint-Etienne, j'avais besoin de voir autre chose, de ne pas être dans ce cocon. J'y suis arrivé à 15 ans, j'y ai grandi, eu mon bac, mon permis. J'ai tout connu là-bas. En sortir m'a fait du bien, aujourd'hui je peux le dire (…) Les gens vont regarder les stats mais je le vois davantage dans mon épanouissement, dans ma manière de me sentir dans le club, la façon dont le président me regarde et me parle, le statut qui a changé. C'est un tout qui m'a permis d'être épanoui à Montpellier ».

Nordin est content de s'être émancipé des Verts

Et Arnaud Nordin estime avoir passé un vrai pallier : « A Sainté, je n'avais pas non plus ce statut de titulaire à part entière. C'est toujours compliqué quand on ne sait pas si on va débuter sur le banc ou sur le terrain. Maintenant j'arrive à m'installer dans le onze à Montpellier, je fais tout faire pour vraiment y rester (...) J'ai bientôt 25 ans donc forcément on me demande plus qu'à un jeune de 17 ou 18 ans. C'est normal. Je ne suis plus un espoir ».

Pour résumer Parti de l'ASSE à l'issue de son contrat et sur une relégation en Ligue 2, Arnaud Nordin ne regrette absolument pas son choix d'avoir rejoint Montpellier où il s'est imposé comme un titulaire inamovible aux yeux de Michel Der Zakarian.

Alexandre Corboz

Rédacteur