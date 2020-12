ASSE - Mercato : Arsenal a trouvé mieux que les Verts pour Saliba en janvier

A deux semaines de l'ouverture du marché des transferts hivernal, il existe deux certitudes concernant William Saliba. La première, c'est qu'Arsenal va le prêter, afin qu'il ne croupisse pas en réserve comme depuis le début de la saison. La seconde, c'est que le défenseur central de 19 ans préfèrerait revenir à l'AS Saint-Etienne, son club formateur. Seulement, ce n'est pas lui qui aura le dernier mot. Si c'était le cas, il aurait prolongé son précédent prêt jusqu'à la fin août pour jouer la finale de la Coupe de France ou aurait débuté la saison en vert.

Jusqu'à présent, les clubs prêts à accueillir Saliba n'étaient pas de réels concurrents pour les Verts. Il y avait Nice, en Ligue 1, et des écuries de Championship. Mais, mauvaise nouvelle, un club de Premier League vient d'entrer dans la danse et ça change tout. Car Brighton, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à des atouts à faire valoir.

Le premier, le plus évident, c'est la Premier League. En prêtant Saliba aux Seagulls, Arsenal s'assurerait de voir son jeune joueur progresser dans un environnement qui devrait devenir son habitat naturel dans les années à venir. L'autre, qui intéresse uniquement les Gunners, c'est que ce prêt permettrait d'opérer un rapprochement avec Brighton, en difficulté en championnat, ce qui pourrait aboutir à des accords de transfert pour le Malien Yves Bissouma et l'Argentin Alexis Mac Allister en fin de saison en cas de relégation. Bref, voilà un sacré concurrent pour les Verts, qui ont fait du retour de Saliba l'un des grands objectifs de janvier !

Brighton have reportedly made contact with Arsenal over the availability of William Saliba for a loan move in January - Arsenal are interested in creating good relations between the two clubs in order to pursue Bissouma and Mac Allister if Brighton are relegated. #AFC #BHAFC