ASSE - Mercato : Arteta (Arsenal) sort du silence pour Saliba !

Enfin ! Après des semaines de silence, Mikel Arteta a évoqué la situation de William Saliba à Arsenal. Le manager des Gunners, qui n'utilise pas le défenseur central depuis son arrivée l'été dernier (même s'il avait été recruté un an plus tôt mais laissé en prêt à l'AS Saint-Etienne), a évoqué l'avenir de son joueur en conférence de presse ce soir avant la rencontre d'Europa League demain contre Dundalk.

"Ce sera décidé prochainement"

"C'est quelque chose dont nous discutons actuellement, a déclaré l'Espagnol au sujet de l'avenir de son défenseur central de 19 ans. Nous réfléchissons à la meilleure chose à faire pour nous. Ce sera décidé prochainement."

Pas de quoi rêver à un retour en janvier pour les Verts, donc, mais la décision sera bientôt rendue effective. Et permettra à Claude Puel ainsi qu'aux supporters de se projeter plus facilement vers le mois de janvier. Au vu des difficultés actuelles d'Arsenal, notamment en défense, il n'est pas impossible qu'Arteta donne enfin sa chance à Saliba. Mais le joueur, qui ne s'est pas encore acclimaté à Londres, a déjà fait savoir que sa priorité était un retour à l'ASSE. Wait and see…