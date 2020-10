ASSE – Mercato : au moment où Puel lâche ses vérités, Leicester officialise Fofana

Ce vendredi midi est un joueur important dans le Mercato de l'ASSE. Il y a quelques jours, l'ASSE a officialisé le départ de Wesley Fofana en direction de Leicester. Motivation évoquée, le transfert record qui assurait les arrières du club sur le plan financier.

Ce vendredi midi en conférence de presse, Claude Puel revient justement sur le sujet . « Je m’opposais au départ de Wesley car il était très important pour nous et on n'avait pas les moyens de le remplacer. On n'aura pas plus de moyens suite à son départ. J'avais bien connaissance du projet avant d'arriver ici. Entre pérenniser le club et ses salariés et garder Wesley, il n'y a aucun débat », a expliqué le technicien stéphanois.

Fofana a signé pour 5 ans à Leicester

C'est justement à ce moment précis que Leicester a décidé d'officialiser l'arrivée de Wesley Fofana. Le défenseur a signé un contrat de cinq ans pour un montant de transfert qui n'a pas été officialisé mais qui s'élève à 35 millions + 5 de bonus selon les derniers échos.

« Je suis très heureux d’être ici. J'ai suivi de près Leicester City depuis qu'ils ont remporté le titre et ils sont un des meilleurs clubs de la Premier League. Je sais que j'apprendrai beaucoup des joueurs et du manager ici, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis venu. J'ai hâte de commencer », a déclaré le nouveau joueur de Leicester.