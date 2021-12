ASSE – Mercato : Aubameyang écarté à Arsenal, un retour chez les Verts envisagé ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Mis à l'écart par Mikel Arteta pour ne pas avoir respecté une quarantaine à son retour de France après être allé au chevet de sa mère malade, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) est plus que jamais sur la selette du côté d'Arsenal.

En effet, le coach espagnol des Gunners a carrément décidé une mise à l'écart jusqu'à nouvel ordre de son ancien capitaine. Il est d'ores et déjà acté qu'Aubame ne rejouera plus avec le club londonien en 2021 et qu'il ne s'entraînera même plus avec le groupe professionnel jusqu'à son départ à la CAN en janvier.

Face à cette situation ubuesque autour du buteur gabonais, le journaliste le plus british de France Darren Tulett (beIN Sports) s'est fendu d'un tweet réunissant les intérêts communs : « ça sent le prêt à Saint-Etienne, non ? » Du côté des fans de l'ASSE, on ne serait pas forcément contre ce scénario. Vu le salaire de « PEA », cela semble malgré tout assez improbable...

Ça sent le prêt à St. Etienne, non? https://t.co/4jrti5enw2 — Darren Tulett (@1DarrenTulett) December 17, 2021