ASSE – Mercato : Augsbourg ouvre la porte en grand à Irvin Cardona !

Si l’ASSE hésite désormais à relancer la piste menant à Irvin Cardona (FC Augsbourg, 26 ans) pour renforcer sa ligne d’attaque en janvier du fait de réserves sur sa condition physique, le club de Bundesliga est lui très chaud à l’idée de céder l’ancien joueur de Monaco et de Brest.

D’après Kicker, une réunion a été organisée au sein de la direction sportive d’Augsbourg pour décider du Mercato d’hiver et le directeur sportif Marinko Jurendic en aurait profité pour acter que la priorité de janvier était au dégraissage de l’effectif.

Augsbourg a acté le départ de Cardona en janvier

Avec 32 joueurs sous contrat, le club d’Augsbourg veut exfiltrer au moins quatre éléments… et Irvin Cardona, 3 apparitions et seulement 51 minutes jouées en Bundesliga, fait partie de ceux-ci. L’actuel 11ème du championnat d’Allemagne ne devrait pas être trop exigeant sur les modalités d’un départ du joueur recruté pour seulement 500 000€ en janvier 2023. Sur ce dossier, le plus compliqué devrait être les prétentions financières de Cardona et l’éventuelle prise en charge d’une partie du salaire lors du prêt.

