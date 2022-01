ASSE - Mercato : avant les Verts, Mateta s'illustre encore

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

On ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Seule certitude, l'attaquant français de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, qui appartient à Mayence (Allemagne) et suivi par l'ASSE au cours de ce mercato hivernal, continue d'afficher sa réussite avec le club anglais. Il était en effet titulaire, en début d'après-midi, face à Milwall, en Cup, et a même offert un avantage décisif aux siens en marquant à la 58e minute alors que les deux formations étaient à égalité, 1-1.

Mateta est finalement sorti, remplacé à la 65e minute, et Crystal Palace s'est qualifié pour le tour suivant (2-1). Reste à savoir si, comme l'affirment certains médias, il s'agissait du dernier match de l'ancien lyonnais avec Palace. Et s'il va bel et bien prendre la route du Forez dans les prochains jours, lui qui converse déjà assez souvent avec l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz.

A suivre.