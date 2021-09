ASSE - Mercato : avant Ramirez, le renfort mystère de l’été marque déjà les esprits

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les supporters de l’ASSE ont eu une belle surprise le 31 août : une recrue ! Alors que plus personne ne s’y attendait vraiment, les Verts ont fait signer Ignacio Ramirez (24 ans) en provenance du Liverpool Montevideo. L’attaquant uruguayen aurait d’ailleurs pris son vol pour Saint-Étienne tard hier soir.

En attendant son arrivée dans le Forez, l’autre renfort de l’été a fait ses premiers pas à l’ASSE : El Hadji Dieye. Le jeune attaquant sénégalais, mis à l’essai depuis plusieurs jours à l’Etrat, a joué et affiché de belles dispositions lors de la défaite de la réserve à Bourgoin-Jallieu en N3 (0-2).

« El Hadji, on le connaît, c'est un joueur qui a des jambes et qui est capable de créer beaucoup de déséquilibres, a expliqué le coach Razik Nedder au Progrès. Comme d'autres, il aurait dû être un peu plus efficace ce samedi notamment lors de notre période forte mais il a eu quand même cette capacité à amener du danger Le terrain ne l'a pas aidé à mettre sa vitesse au service de son jeu. Le terrain accrochait beaucoup, freinait le ballon donc c'était dur pour le joueur de percussion qu'il est. Cela reste une bonne première, encourageante. »

