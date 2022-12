ASSE - Mercato : avantage Saint-Etienne face au Havre pour Charbonnier ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Révélé ces derniers jours, l'intérêt de l'AS Saint-Etienne et du Havre pour Gaëtan Charbonnier serait bien concret. En tout cas du côté du HAC puisque l'entraîneur des Normands, Luka Elsner, a confirmé l'information au média Paris Normandie : "Ni confiant, ni inquiet. Les discussions sont en cours, c'est un dossier difficile, l'issue n'est donc pas aisée à entrevoir. Là on est concentré sur notre quotidien, on a aussi des ressources dans l'équipe. Il n'y a donc pas de pression particulière, dans la mesure où nous ne sommes pas en position de faiblesse. Ce qui est certain, c'est qu'il va nous falloir faire évoluer le rôle du numéro 9 dans notre système. Jusqu'à présent, on a limité certaines choses dans notre jeu, parce qu'on souhaitait avancer pas à pas. Il est temps de franchir une nouvelle étape".

Selon le site 90 Football, ce sont les Verts qui, contre toute attente, seraient en pole position sur le dossier. Pourtant, c'est le grand écart au niveau sportif entre les deux courtisans puisque le HAC est leader de la L2 alors que l'ASSE est dernière. Mais Charbonnier (33 ans), qui n'est plus titulaire à Auxerre cette saison après l'avoir conduit à montée en 2021-22, serait davantage attiré par le Chaudron et le maillot vert...