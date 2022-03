ASSE - Mercato : Bafé Gomis dément une idée reçue sur son retour avorté chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Alors que certains ont écrit qu'il avait émis le souhait de revenir à l'ASSE cet hiver, quitte à jouer gratuitement (!), Bafé Gomis a formellement démenti cette « info » dans un entretien à L'Equipe. « Loïc Perrin m'a appelé quand il a su que j'étais libre. On a été coéquipiers mais Loïc est surtout un ami. Il cherchait un attaquant d'expérience. Je lui ai tout de suite dit que ma priorité était Galatasaray. Saint-Étienne reste dans mon coeur mais je ne souhaitais pas revenir. Mon retour aurait pu créer des soucis dont n'a pas besoin le club aujourd'hui. Mon transfert de Saint-Étienne à Lyon avait été mal géré à l'époque par rapport aux supporters stéphanois. Saint-Étienne a besoin de sérénité pour se sauver et je voulais être maître de ma fin de carrière. »

« Retourner à Galatasaray, c'était écrit »

Comme annoncé dans nos colonnes, c'est vers Galatasaray que Gomis (36 ans) a décidé de retourner, lui qui avait gardé un très bon souvenir de son premier passage à Istanbul, ainsi que sa résidence stambouliote. « Je savais bien que l'histoire n'était pas terminée avec Galatasaray. Nous avions dû prendre une décision qui n'était pas facile quand je suis parti. Je n'avais passé qu'un an, je voulais rester, il y avait la Ligue des champions mais la crise est passée par là. Galatasaray a eu une belle proposition d'Al-Hilal. J'y trouvais aussi mon compte. On a décidé de se séparer. Mais j'étais resté amoureux de ce club, de cette ville qui dégage une telle puissance, de ces fabuleux supporters que je savais que j'allais revenir. C'était écrit. Je veux reconquérir mon fauteuil de roi à Galatasaray ! Je sais que j'ai aussi un devoir de transmission avec les jeunes et que le club a besoin de moi pour affronter ces moments difficiles. Avec le staff et les dirigeants, on a commencé à laver des têtes. Elles reviennent à l'endroit. Mon ambition est de remettre le club où je l'ai laissé quand je suis parti : à la première place ! »

