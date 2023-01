ASSE - Mercato : Bakayoko poussé vers la sortie ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Très réussi jusqu'à présent avec les arrivées de Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur, Dennis Appiah, Niels Nkounkou et Kader Bamba, le marché de l'AS Saint-Etienne devrait se poursuivre avec le recrutement d'une sentinelle au milieu et d'un autre joueurs offensif. Mais il faudra également mettre à profit les dix derniers jours pour dégraisser l'effectif. En ce sens, un joueur très apprécié des supporters est invité à aller voir ailleurs.

Ce joueur, c'est Abdoulaye Bakayoko. A 20 ans, le défenseur central a pourtant montré de belles choses à chaque fois qu'il a joué, que ce soit cette saison ou la précédente. Certes, il a commis quelques erreurs mais son engagement et sa volonté de bien faire ne prêtaient pas à discussion. Et pourtant, il devrait bien être sacrifié. Le site Peuple-Vert rappelle qu'il a ainsi été l'un des très rares joueurs à ne pas avoir disputé le match amical contre Clermont (1-2) hier, alors que Laurent Batlles avait procédé à une large revue d'effectif. En outre, Bakayoko est au mieux un cinquième choix désormais derrière Briançon, Sow, Giraudon et Pétrot dans une défense centrale qui est passée de trois à deux éléments après le changement tactique. Par son profil, il est enfin l'un des rares joueurs bankables sacrifiables actuellement à l'ASSE. Ça sent donc le départ...