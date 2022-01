ASSE - Mercato : Baticle vend la mèche pour l'arrivée de Bernardoni chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Le gardien d'Angers, Paul Bernardoni, va bien rejoindre l'AS Saint-Etienne cet hiver pour un prêt de six mois. L'entraîneur du SCO, Gérard Baticle, a confirmé la nouvelle.

"Pour qu'il y ait un départ, il faut qu'il y ait trois parties qui tombent d'accord : le joueur, le club qui demande le joueur et nous. C'est ce qu'il s'est passé. Si Paul est parti, c'est parce qu'il avait envie de partir. Le club avait une possibilité de faire des économies et s'y retrouve sportivement car Danijel Petkovic a montré de belles choses pendant la période où il a joué", a confié le technicien angevin dans des propos rapportés par Ouest-France.

