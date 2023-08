ASSE - Mercato : Batlles a été entendu, un piston gauche arrive !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Le coup de gueule de Laurent Batlles a porté ses fruits... Hier, après la défaite de son équipe à Rodez (1-2), la deuxième en autant de journées de Ligue 2, l'entraîneur de l'ASSE, qui sait que la pression va s'accentuer sur ses épaules s'il ne se mêle pas à la lutte pour la remontée, a demandé à ses dirigeants de recruter au plus vite. Et notamment un piston gauche, poste hautement stratégique qu'a délaissé Niels Nkounkou après six mois incroyables.

Trois autres clubs le veulent

Batlles a visiblement été entendu puisque l'insider Mohamed Toubache-Ter annonce que l'ASSE est sur les rangs pour accueillir l'ailier gauche du FC Lorient Yoann Cahtline. Borduré chez les Merlus, le joueur de 21 ans veut partir. Problème pour les Verts, qui réclament un prêt, la concurrence est rude puisque, toujours selon Toubache-Ter, Almere City, Nijmegen et Troyes veulent également l'accueillir.

Sainté désire Yoann Cathline en prêt !!



Almere & Nijmegen + Troyes ont formulé

Un intérêt pour s’attacher les services de l’ancien guingampais !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 13, 2023

