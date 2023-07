ASSE – Mercato : Batlles a mis la main sur un défenseur de Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE, qui a à cœur de remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison à venir, a recruté Dylan Batubinsika, qui vient de disputer la Ligue des Champions avec le Maccabi Haïfa. Conscient de ses soucis défensifs, l'ASSE a réalisé un bon coup en recrutant ce joueur.

Un leader fort dans les duels

Dans la dernière édition du Progrès, François Rodrigues, actuel directeur du centre de formation du HAC et ancien coach de Dylan Batubinsika en équipe réserve du PSG entre 2015 et 2017, a partagé son avis sur le nouveau défenseur congolais des Verts. "L'ASSE vient de recruter un joueur de Ligue 1. Au PSG, seul Kimpembe a su passer dans la petite fenêtre entrouverte vers les professionnels. Dylan avait un côté dilettante et un manque de justesse sur les premiers contrôles. Désormais, il sécurise beaucoup plus ses relances, il sait quand faire la passe, il y a plus de sérénité dans son jeu. Avec la réserve, on avait souvent le ballon et les centraux devaient prendre énormément d'initiatives sur le plan offensif, poussant aux erreurs. Il en commet beaucoup moins. L'ASSE a récupéré un vrai défenseur dont le principal atout est le duel et qui est un leader." Une belle prise de la part de l'ASSE !

Dylan Batubinsika a réalisé le traditionnel bizutage ! 🎶



Le défenseur a décidé de chanter Meuda, de Tiakola 🎤



Bientôt chez The Voice ? 😅#ASSEpic.twitter.com/sUsewECDtR — Actu Sainté (@actusainte) July 28, 2023

Podcast Men's Up Life