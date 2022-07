ASSE - Mercato : Batlles attend encore plusieurs départs et arrivées, un petit couac le chiffonne

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Laurent Batlles tiendra sa première conférence de presse de la saison aujourd’hui. À deux jours du périlleux déplacement à Dijon (15h), l’entraîneur de l’ASSE donnera sans doute quelques nouvelles de son groupe pour l’entrée en matière des Verts en Ligue 2. En attendant, l’entraîneur de l’ASSE a fait part de ses ambitions pour la saison à venir.

« On sera attendus à tous les matches, a-t-il analysé dans le Dauphiné Libéré. On essaie de construire l’équipe comme on veut pour essayer d’être le plus haut possible avec un projet de jeu. L’ambition est de faire une belle saison et de se donner la possibilité de jouer les premières places. L’idée est que dans les deux ans, on puisse atteindre certaines choses mais pour un club rétrogradé, remonter prend en moyenne trois ans, trois ans et demi. »

Plutôt satisfait du rendement de ses troupes jusqu’à présent, le coach de l’ASSE prévoit d’autres changements au mercato. « Ce qui me dérange, c’est la fin du match face à Angers mais sur l’ensemble de la préparation, je suis satisfait du travail, a-t-il ajouté. Le groupe a bien répondu et j’ai vu des choses intéressantes sur le terrain. On commence avec trois points en moins. Il faudra déjà performer pour revenir. Le mercato est encore long. Il y aura encore des départs et des arrivées. Le 1er septembre, le groupe sera formé et il faudra avoir l’équipe la plus compétitive possible. »

Par ailleurs, un nouvel arrêté préfectoral précise les modalités du déplacement des Verts à Dijon. Pas moins de 450 supporters seront autorisés dans le parcage stéphanois.