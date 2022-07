ASSE - Mercato : Batlles cache une bonne nouvelle avant le début de saison

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Tout n’est pas si noir à l’ASSE. Les entraînements ont repris à l’Étrat et ont apportés quelques satisfactions et bonnes surprises, trois recrues ont déjà débarqué, et d’autres devraient suivre. Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur les Verts, rassure les supporters sur Twitter.

L’insider se dit très confiant sur le mercato stéphanois et assure que Loïc Perrin et son équipe sont dans les temps. Un heureux présage pour les supporters qui appréhende cette saison de Ligue 2 et qui ont vu leur équipe reprendre l’entraînement avec un effectif ultra-réduit.

La patience devra être de mise côté stéphanois pendant ce mercato qui n’en est qu’à sa genèse. L’ASSE a jusqu’au 31 août minuit pour bâtir son effectif.

Très, oui.



Ils sont dans les temps !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 30, 2022

Pour résumer Rarement l’ASSE aura connu une préparation aussi angoissante. À l’aube d’une ère nouvelle, le club doit gérer une crise financière, 14 fins de contrat, une descente en Ligue 2 et un rachat dans des conditions catastrophiques. Pas de panique, les choses semblent plutôt bien se profiler côté sportif. L'ASSE est dans les temps sur son mercato et la confiance reigne. Perrin a un plan.

