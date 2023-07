ASSE - Mercato : Batlles envoie un signal fort pour l'avenir de Monconduit

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Au début de l'été, un article paru dans L'Equipe avait évoqué un possible départ de Thomas Monconduit, un an seulement après son arrivée à l'ASSE, l'article en question faisant état d'un problème d'ordre privé entre le milieu de terrain et Loïc Perrin.

Il lui a confié le brassard contre Grenoble

Monconduit avait démenti avant d'afficher sa détermination à livrer une grosse saison sous le maillot vert, et nous avions fait état dans ces colonnes de la volonté de Laurent Batlles de s'appuyer à nouveau sur le joueur. Une volonté affichée ce week-end à l'occasion du match amical contre Grenoble (1-2) puisqu'après Anthony Briançon en première mi-temps, c'est Thomas Monconduit qui portait le brassard de capitaine lors du deuxième acte. Une façon, pour Batlles, de clarifier sa position.

