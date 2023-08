ASSE – Mercato : Batlles et Perrin ont de grosses attentes pour Batubinsika

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dyklan Batubinsika a été présenté ce jeudi à L'Etrat en présence de Loïc Perrin et Laurent Batlles. C'est d'abord le directeur sportif de l'ASSE qui a expliqué ce choix. « On suivi Dylan depuis l'hiver dernier mais à l'époque c'était trop compliqué pour pouvoir le faire venir, a confié Perrin. On était allé le voir à Haifa, on l'avait envisagé, mais ça ne s'est fait que cet été. Il a été patient. Il y avait une vraie volonté chez Dylan de s'inscrire dans notre projet. Il va nous apporter son expérience et sa vitesse. Il a de vraies qualités défensives. »

« On était à la recherche d'un leader de défense »

Et à Batlles d'embrayer... « On était à la recherche d'un leader de défense. Il peut l'être. Il est rapide, il ressort bien les ballons et il a connu le haut niveau, la Ligue des champions. En plus il est polyvalent, il peut couvrir les trois postes de la défense centrale même s'il a sa préférence. On espère qu'il apportera plus de sérénité, de stabilité, notamment dans le déséquilibre. »

🎙️ @DBatubinsika : "La réputation de l'ASSE a fait pencher la balance. J'ai aussi senti que le club me portait de l'intérêt depuis un bon moment et j'ai envie de faire partie de la génération qui redonnera des couleurs à ce grand club." pic.twitter.com/p8mAeAh1zY — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 3, 2023

