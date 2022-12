ASSE - Mercato : Batlles évoque le recrutement et un changement de système

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Ce jeudi, Laurent Batlles a posé avec Loïc Perrin et la recrue de l'ASSE, Gaëtan Charbonnier, qui porte le numéro 10. L'entraîneur a ensuite répondu aux questions des médias, portant sur le futur rôle de l'attaquant, le possible changement de système que son arrivée va occasionner ou encore la suite du mercato, vital pour des Verts derniers de Ligue 2.

"Gaëtan (Charbonnier) est un joueur qui peut amener son expérience, être fédérateur, qui puisse tirer le groupe vers le haut par ses performances et dans le vestiaire. Est ce qu'on va changer de système ? Oui, c'est possible. L'objectif, c'est d'amener le plus de monde devant. Mais aussi de retrouver de la solidité défensive. L'important est de ramener de la concurrence. Je pense que la trêve a fait du bien à tout le monde, on a hâte aujourd'hui de retrouver le championnat pour montrer que notre état d'esprit à changer. Contre Rodez, c'était un non match total. Ce n'est pas le moment de parler du mercato. On en parlera après ces deux matches très importants."