ASSE - Mercato : Batlles explique pourquoi il a voulu Cafaro et Lobry

L'AS Saint-Etienne a officialisée ce mercredi les arrivées de Mathieu Cafaro et Victor Lobry. Le premier est prêté une saison avec option d'achat par le Standard de Liège tandis que le second s'est engagé librement avec le club du Forez pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2024.

"Lobry sera précieux pour le collectif"

Sur le site officiel des Verts, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, s'est exprimé sur les arrivées de Mathieu Cafaro et Victor Lobry, énumérant leurs qualités respectives. "Mathieu est un joueur que je connais depuis ses premiers pas à Toulouse. Il est doté de qualités techniques et athlétiques qui seront précieuses pour le collectif. C'est un élément capable de trouver la bonne passe, il possède une vraie qualité de centre. Lui aussi connaît très bien la Ligue 2 BKT et sera en capacité de bien appréhender les exigences de ce championnat. Victor était l’un des meilleurs éléments de Ligue 2 BKT la saison dernière selon moi. Il possède de très grosses qualités physiques qui lui permettent de répéter les efforts. Il sera précieux pour le collectif, sur et en-dehors des terrains."

