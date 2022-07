ASSE - Mercato : Batlles fait un premier point et serre déjà la vis

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Laurent Batlles fait actuellement suer ses joueurs à grosses gouttes du côté de La Plagne. Jusqu’à vendredi, une délégation de l’ASSE a en effet pris ses quartiers en altitude pour entamer la préparation de la saison à venir en Ligue 2. Sur place, le nouvel entraîneur de l’ASSE a pris le soin de faire un point mercato, plutôt riche d’enseignements.

« On est sur pas mal de dossiers, on va essayer de les faire avancer mais ce n'est pas évident de les faire sortir de leur club, même si beaucoup sont intéressés par Saint-Étienne, a-t-il expliqué au site EVECT. Au sujet des départs, Batlles est déjà au courant de ce que veulent certains joueurs pour leur avenir.

« Oui il y en a qui m'ont dit en toute honnêteté que s'ils avaient un projet ils pourraient partir. Pour autant, ils ne sont pas fermés non plus à ce qui se passe ici, au niveau du projet. Je l'ai vécu dans ma carrière, a-t-il poursuivi avant d’hausser le ton. Il y en a qui ont la possibilité de voir plus haut. On travaille normalement, il faut que ce soit correct. Si je sens que des joueurs ne le sont pas, je les sortirai des entrainements. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

NOUVELLE ÈRE ! 🆕

Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, nouveau logo, nouvel équipementier, premier match ce week-end... À quand de nouveaux actionnaires ? 🤔

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/fJ7e3JhHuv — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 5, 2022

Pour résumer Nommé entraîneur de l’ASSE en remplacement de Pascal Dupraz au début de l’été, Laurent Batlles n’a pas perdu de temps et continue de prospecter avec ses équipes au mercato estival. Avec un premier serrage de vis dans le vestiaire.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life