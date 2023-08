ASSE - Mercato : Batlles fait une croix sur cet ex milieu de Ligue 1

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les chances de voir l’ASSE recruter Florian Tardieu (31 ans) cet été sont plus que minces. revenue comme un boomerang ces derniers jours, après avoir alimenté une bonne partie du dernier mercato estival des Verts, la rumeur d’une arrivée du milieu de Troyes a été balayée par Patrick Kisnorbo himself.

« Flo a été longtemps blessé, on a pensé qu’il lui fallait une semaine supplémentaire, a-t-il commenté après le match nul à Grenoble ce samedi (0-0). Si on l’avait emmené à Grenoble, il aurait peut-être joué quelques minutes, mais on veut faire attention à lui pour qu’il revienne sur la durée. On veut qu’il soit capable de jouer plus longtemps que quelques minutes. »

Kisnorbo compte sur Tardieu

Selon L’Est Éclair, le club aubois compte pour le restant de la saison sur un joueur qui avait été l'un des principaux artisans de la montée de L'Estac en L1 sous la houlette de Laurent Batlles. Il est fort probable que le milieu de terrain de 31 ans joue donc à Furiani lors de la prochaine journée.

